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19.07.18 17:43 В Красноярске появится 30 новых арт-объектов





Фото Около 30 новых арт-объектов появятся этим летом в Красноярске. Об этом рассказали в управлении молодёжной политики. Уже завершена картина «Универсум» на остановке «Космос», на финальной стадии роспись-легенда о сибирских реках около Коммунального моста, а правобережную набережную украсила 185-метровая картина «Где родился, там и пригодился». Больше всего художественных инсталляций в городе создаются в рамках конкурса «Искра». Места для граффити и их идею художники согласовывают с администрацией.



"Конкурс "Искра" - это полёт творчества и полёт фантазии. Основное - чтобы не портило облик города, чтобы входило в концепцию, которая сегодня реализуется администрацией Красноярска. Задача молодёжной политики как раз учить молодёжь и показывать те места, где даже великое художество может стать вандальным, и не допустить этого", - подчеркнула руководитель управления молодёжной политики администрации Красноярского края Екатерина Сидоренко.









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