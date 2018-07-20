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20.07.18 08:47 Фасады красноярских зданий освобождают от несанкционированной рекламы





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"Ежедневно проводится работа по ликвидации свалок. Обычно это территория частного сектора. Ликвидировано около 30-40 несанкционированных свалок", - сообщил начальник отдела по жизнеобеспечению и благоустройству администрации Свердловского района Дмитрий Прокудин.



Только в одном Свердловском районе с начала года вывезли больше 1500 кубометров мусора. Получается, что за красноярцами, которые захламляют город, пришлось вывезти больше 80 таких машин.



Избавляют город не только от мусора бытового, но и визуального. Ржавые заборы, высохшие деревья, несанкционированная реклама на фасадах. В апреле был принят архитектурно-художественный регламент. Внешний облик зданий приводят к единому стилю. А многие баннеры не просто уродуют фасады - ещё и размещены нелегально.



"За нарушение правил благоустройства 5.1 мы будем привлекать к ответственности как управляющие компании, так и жителей, которые способствовали размещению данной рекламы", - сообщил руководитель администрации Свердловского района Игорь Титенков.



Рейды красноярской службы городовых проводятся регулярно. Поэтому в городе еще будут выявлять места, где выбрасывают мусор или буквально захламляют фасады домов.



Генеральную уборку устроили на Предмостной площади Красноярска. В эти баки регулярно сваливают мусор, но вот убирать его просто некому - хозяина у контейнеров нет. Поэтому администрация Свердловского района привлекла предпринимателей, чтобы очистить территорию. Наводят порядок в рамках проекта "Убрать всё лишнее"."Ежедневно проводится работа по ликвидации свалок. Обычно это территория частного сектора. Ликвидировано около 30-40 несанкционированных свалок", - сообщил начальник отдела по жизнеобеспечению и благоустройству администрации Свердловского района Дмитрий Прокудин.Только в одном Свердловском районе с начала года вывезли больше 1500 кубометров мусора. Получается, что за красноярцами, которые захламляют город, пришлось вывезти больше 80 таких машин.Избавляют город не только от мусора бытового, но и визуального. Ржавые заборы, высохшие деревья, несанкционированная реклама на фасадах. В апреле был принят архитектурно-художественный регламент. Внешний облик зданий приводят к единому стилю. А многие баннеры не просто уродуют фасады - ещё и размещены нелегально."За нарушение правил благоустройства 5.1 мы будем привлекать к ответственности как управляющие компании, так и жителей, которые способствовали размещению данной рекламы", - сообщил руководитель администрации Свердловского района Игорь Титенков.Рейды красноярской службы городовых проводятся регулярно. Поэтому в городе еще будут выявлять места, где выбрасывают мусор или буквально захламляют фасады домов. Владимир БОГОМОЛОВ











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