Генеральную уборку устроили на Предмостной площади Красноярска. В эти баки регулярно сваливают мусор, но вот убирать его просто некому - хозяина у контейнеров нет. Поэтому администрация Свердловского района привлекла предпринимателей, чтобы очистить территорию. Наводят порядок в рамках проекта "Убрать всё лишнее".
"Ежедневно проводится работа по ликвидации свалок. Обычно это территория частного сектора. Ликвидировано около 30-40 несанкционированных свалок", - сообщил начальник отдела по жизнеобеспечению и благоустройству администрации Свердловского района Дмитрий Прокудин.
Только в одном Свердловском районе с начала года вывезли больше 1500 кубометров мусора. Получается, что за красноярцами, которые захламляют город, пришлось вывезти больше 80 таких машин.
Избавляют город не только от мусора бытового, но и визуального. Ржавые заборы, высохшие деревья, несанкционированная реклама на фасадах. В апреле был принят архитектурно-художественный регламент. Внешний облик зданий приводят к единому стилю. А многие баннеры не просто уродуют фасады - ещё и размещены нелегально.
"За нарушение правил благоустройства 5.1 мы будем привлекать к ответственности как управляющие компании, так и жителей, которые способствовали размещению данной рекламы", - сообщил руководитель администрации Свердловского района Игорь Титенков.
Рейды красноярской службы городовых проводятся регулярно. Поэтому в городе еще будут выявлять места, где выбрасывают мусор или буквально захламляют фасады домов.