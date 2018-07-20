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20.07.18 08:52 Со дня обрушения заброшенного здания на территории телевизорного завода прошёл год



Фото
На уличных камерах нет звука, но очевидцы рассказывали о жутком грохоте. Ещё бы, больше 750 квадратных метров бетона сложились как карточных домик. Оказалось, овощехранилище на территории бывшего телевизорного завода не выдержало осадков - они размыли грунт. Обошлось без жертв. Руины здания тут же признали аварийными и демонтировали.

Бетонные блоки - это всё, что осталось на месте разрушенного здания. До основания постройку разбирать опасно. Конструкции поддерживают подпорную стену. Всего в десяти метрах ещё несколько потенциально опасных зданий. Заброшенные цеха выглядят шаткими: частично отсутствует кровля и стены. Кирпичный скелет - всё, что осталось от былого величия красноярского промышленного гиганта.

Здесь родина 10 миллионов телевизоров. О работе сибирского завода остались архивные кадры. Их немного - предприятие закрытое, ящики с чёрно-белой картинкой внутри лишь малая часть конвейера. Работал передовик производства главным образом на оборону страны. Сегодня часть зданий завода продана. Остальные тонут в мусоре и отсчитывают последние годы своего существования. Заниматься ими городские власти не планируют.

"Территория бывшего телевизорного завода была разделена на части и продана частным собственникам с аукциона. Развитие этой территории будет осуществляться в соответствии с генпланом и правилами землепользования и застройки", - сообщил зам. руководителя МКУ "Управление капитального строительства" Красноярска Максим Несанов.

Продали землю уже после инцидента. Теперь за состояние зданий и их угрозу для жизни ответственны новые хозяева. Когда территория будет расчищена и что появится на месте красноярского завода, пока остается неизвестным.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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