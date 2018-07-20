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20.07.18 09:47 Капремонт домов в Красноярске идёт строго по плану



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Жителям этого дома на улице Киренского повезло. Теперь верхние этажи не будет затапливать дождём. Дом попал в программу по капитальному ремонту крыш уже в этом году. Новая кровля должна была появиться только к сентябрю, но подрядчик обещает закончить к концу июля. На этой старой крыше, больше напоминавшей решето, использовали современные технологии - жидкую резину.

"Это гидроизоляционный материал, который специальным аппаратом путём разбрызгивания наносится на подготовленную поверхность. В результате она затвердевает и образуется единый ковёр без стыков, трещин и отверстий. По заявлениям производителя, срок службы гарантирован 50 лет", - пояснил директор строительной компании Дмитрий Медведев.

Чтобы не затопить жильцов в дождь, подрядчики разбирают за один раз такой участок кровли, который можно закрыть за одну смену. А в этом доме в Академгородке ремонтируют фасад - штукатурят, утепляют, заделывают межпанельные швы, красят. На дом потребуется 500 литров краски. Цветовые решения утверждала специальная комиссия для всего города. Гарантия стандартная - пять лет, этого хватит, чтобы увидеть все возможные изъяны. Все работы под контролем жильцов.

"С начала этого года в Красноярске было сделано 136 домов. Сейчас в работе находится 146 домов. За полгода сделано больше, чем за весь предыдущий год", - сообщил заместитель руководителя МКУ "Управление по работе с ТСЖ" Евгений Баршай.

Программа капремонта наконец-то идёт по плану, власти уже заказали проектно-сметную документацию на 88 домов на следующий год.




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