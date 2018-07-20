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20.07.18 11:33 На трассе Ачинск-Красноярск столкнулись иномарка и бензовоз





Фото Фото: Ачинск Автоканал



Жуткое ДТП рано утром произошло на трассе Ачинск-Красноярск. Девушка ехала на "Тойоте" в сторону краевого центра. В районе 728 километра по непонятной причине она выехала на встречную полосу и столкнулась с бензовозом. От сильного столкновения легковушка превратилась в груду металлолома, а девушка скончалась от полученных травм. Водитель бензовоза не пострадал.







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