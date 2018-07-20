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НОВОСТИ | Общество





20.07.18 11:43 В Канске появился светофор на солнечной энергии



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Пешеходный переход на подступах к школе №3 давно оборудован необходимыми дорожными знаками и лежачими полицейскими, и вот теперь призывать к бдительности водителей на этом участке будет ещё и мигающий жёлтым светофор. К слову, он уже стал центром притяжения общественного внимания, ведь работает система не от электричества, а от лучей солнца, что для города в новинку.

"Если он автономный, это не значит, что он работать будет всегда. Если бы он был от сети 220, как стационарный телефон. Есть андроиды, которые надо заряжать, а есть стационарный - его в розетку воткнул и всё. Здесь то же самое, зимой их надо будет обслуживать", - пояснил представитель подрядной организации Олег Костин.

При этом такой светофор по опыту других территорий может окупиться уже через полгода. Днём он получает энергию от солнца, даже когда оно за облаками, а ночью работает за счёт накопленного заряда. Непростые и лампы, они расходуют энергию намного экономнее в отличие от обычных.

"Устанавливая такие светофоры, мы исключаем капитальные затраты, такие как подключение к электроэнергии, связывание светофорной группы через дорожное полотно. Не будет проводов сверху, не будет нарушено асфальтовое покрытие. Это те плюсы, которые мы преследовали", - пояснила директор МКУ "Служба заказчика" администрации Канска Юлия Лосева.

Отметим, что оснащения светофорами пешеходов вблизи школ требуют новые правила. Пока их установят только около трёх учебных учреждений города, и если оборудование удачно переживёт сибирскую зиму, то солнце возьмёт под свой контроль безопасность и остальных переходов.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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