НОВОСТИ | Спорт













20.07.18 11:48 На Универсиаде в Красноярске могут ввести паспорт болельщика





Фото На зимней Универсиаде могут ввести "паспорт болельщика". Система была опробована на Олимпийских играх в Сочи и чемпионате мира по футболу. Пластиковая карта с фотографией помогла отсечь с трибун хулиганов и террористов, ведь без неё нельзя было купить билет.



Вице-премьер правительства Ольга Голодец одобрила практику, ведь паспорт болельщика к тому же помог в учёте иностранных болельщиков - он заменил им визы. Практику, возможно, применят и на Универсиаде в Красноярске, правда, часть билетов уже продана и без fan-ID.







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