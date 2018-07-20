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20.07.18 11:40 В селе Тубинск задержан осуждённый, сбежавший из минусинской колонии-поселения





Фото Краевой ГУФСИН поймал очередного беглеца. В селе Тубинск в частном доме был задержан Эдуард Козлов. Мужчина был осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью, наказание отбывал в колонии-поселении в Минусинске. Он уже доставлен в учреждение, ведётся проверка.



Напомним, за июль было совершено пять побегов из учреждений, где создан лёгкий режим содержания. Четверых осуждённых снова вернули за решётку, один всё ещё находится в бегах.







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