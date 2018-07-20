НОВОСТИ | Общество













20.07.18 17:39 Красноярцы простились с Владиславом Жуковским





Фото



Александр Кузнецов, ученик В.Жуковского: "Ты заходишь в институт и знаешь, что на факультете нашем сидит Владислав Яковлевич, и он там есть всегда, в его каморке уютной. Он сам был человек большой, а каморка у него была маленькая. Можно было зайти к нему минут на 20 и проболтать всё это время, хотя у тебя там мастерство идёт, занятия".



Яна Замятина, ученица В.Жуковского: "Он любил нас, и мы любили его очень сильно. Это настоящий преподаватель, который научил нас очень многому. Не только мастерству актёра, речи, а просто жизни. Постоянно всякие фразы он записывал и расклеивал на бумажках в своём кабинете, и этот кабинет надо оставить таким, какой он есть; если его разберут, будет очень жаль".



Человек с активной гражданской позицией, много лет он был депутатом Городского совета и всю свою жизнь был предан искусству театра. "Это мой друг, мой брат, мой отец, мой старший наставник. Мы все одна семья актёрская. И так, наверное, мог бы сказать не только я, он во многих сферах был человеком большим, значимым. Не случайно вы видите здесь и казаков, и людей из других областей, и просто зрителей", - сказал заслуженный артист России, актёр и режиссёр Андрей Пашнин.



Публика запомнила его по спектаклям "Вишнёвый сад", "Горячее сердце", "Чайка", "Девичник над вечным покоем" - это последняя постановка, в которой Жуковский должен был выйти на сцену. О том, что артист борется с тяжёлой болезнью, не знал никто, он всегда был жизнерадостным и энергичным. В последний путь Владислава Жуковского, как и после многочисленных спектаклей, собравшиеся проводили аплодисментами.



Церемония прощания проходит в театре Пушкина. Все несут венки и цветы. Проводить Владислава Яковлевича в последний путь пришли его близкие, друзья, коллеги по театру, и конечно же, студенты, которые вспоминают своего педагога самыми тёплыми и светлыми словами.Александр Кузнецов, ученик В.Жуковского: "Ты заходишь в институт и знаешь, что на факультете нашем сидит Владислав Яковлевич, и он там есть всегда, в его каморке уютной. Он сам был человек большой, а каморка у него была маленькая. Можно было зайти к нему минут на 20 и проболтать всё это время, хотя у тебя там мастерство идёт, занятия".Яна Замятина, ученица В.Жуковского: "Он любил нас, и мы любили его очень сильно. Это настоящий преподаватель, который научил нас очень многому. Не только мастерству актёра, речи, а просто жизни. Постоянно всякие фразы он записывал и расклеивал на бумажках в своём кабинете, и этот кабинет надо оставить таким, какой он есть; если его разберут, будет очень жаль".Человек с активной гражданской позицией, много лет он был депутатом Городского совета и всю свою жизнь был предан искусству театра. "Это мой друг, мой брат, мой отец, мой старший наставник. Мы все одна семья актёрская. И так, наверное, мог бы сказать не только я, он во многих сферах был человеком большим, значимым. Не случайно вы видите здесь и казаков, и людей из других областей, и просто зрителей", - сказал заслуженный артист России, актёр и режиссёр Андрей Пашнин.Публика запомнила его по спектаклям "Вишнёвый сад", "Горячее сердце", "Чайка", "Девичник над вечным покоем" - это последняя постановка, в которой Жуковский должен был выйти на сцену. О том, что артист борется с тяжёлой болезнью, не знал никто, он всегда был жизнерадостным и энергичным. В последний путь Владислава Жуковского, как и после многочисленных спектаклей, собравшиеся проводили аплодисментами. Вероника УСКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













