НОВОСТИ | Общество













20.07.18 17:45 Красноярской скорой помощи - 100 лет





Фото Красноярская скорая помощь отметила вековой юбилей. Столетие служба встречает с такими показателями: почти 1 миллион вызовов отрабатывается ежегодно. Круглосуточно медицинскую помощь в Красноярске оказывают 95 бригад. К врачам обращаются в год больше 400 тысяч пациентов. При этом в скорой помощи краевого центра работают меньше тысячи человек. В этот день медики желали друг другу прежде всего здоровья.











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