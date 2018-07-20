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20.07.18 17:43 В Красноярском крае горит 682 тысячи гектаров леса





Фото Больше ста тысяч гектаров за сутки. На столько выросла площадь лесных пожаров в Красноярском крае. Всего сейчас горит 682 тысячи гектаров. По оперативным данным, в регионе бушуют 229 очагов. бОльшая часть из них находится на севере в труднодоступных местах. Угрозы населенным пунктам нет.











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