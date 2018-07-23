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23.07.18 09:00 В Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС прошёл выпускной





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"Всё грязное, мебель, паласы - всё промокшее. И сидит бабушка, которая смотрит на тебя и не знает, что делать. У неё в глазах пустота, жизнь кончилась. Стараешься объяснять ей, что всё хорошо, мы поможем. Выносишь и сушишь вещи, печку протапливаешь. Внутренне переживания очень сильно ощущались", - вспоминает выпускник Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России Денис Шишин.



Сибирская пожарно-спасательная академия отмечает десятилетний юбилей. Этот выпуск стал пятым по счёту. Кадры готовят не только для Красноярского края, но и для всей Сибири. Пожарно-спасательная академия является единственной в СФО.



"Это не просто пожарные. Это организаторы комплексных мероприятий по спасению и при пожарах, и на воде, и в других территориях", - отметил начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко.



После получения дипломов этих молодых людей ждёт уже совсем другая жизнь. Некоторые из них отправятся за пределы Сибирского федерального округа. Кто-то отправится на Дальний Восток, кто-то - в европейскую часть России.



Построение не случайно начинается с выноса флага России. Эти выпускники - молодые офицеры, которые пополнят ряды МЧС. Пять лет 98 человек учились на факультете пожарной безопасности. Кроме профильных предметов, например, тактики тушения пожаров, изучали математику, психологию. Последняя, кстати, очень пригодилась многим. Денису Шишину 22 года. В прошлом году он стал участником ликвидации последствий серьёзного наводнения в Приморье. Молодой человек помогал тем людям, которые буквально лишились всего."Всё грязное, мебель, паласы - всё промокшее. И сидит бабушка, которая смотрит на тебя и не знает, что делать. У неё в глазах пустота, жизнь кончилась. Стараешься объяснять ей, что всё хорошо, мы поможем. Выносишь и сушишь вещи, печку протапливаешь. Внутренне переживания очень сильно ощущались", - вспоминает выпускник Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России Денис Шишин.Сибирская пожарно-спасательная академия отмечает десятилетний юбилей. Этот выпуск стал пятым по счёту. Кадры готовят не только для Красноярского края, но и для всей Сибири. Пожарно-спасательная академия является единственной в СФО."Это не просто пожарные. Это организаторы комплексных мероприятий по спасению и при пожарах, и на воде, и в других территориях", - отметил начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко.После получения дипломов этих молодых людей ждёт уже совсем другая жизнь. Некоторые из них отправятся за пределы Сибирского федерального округа. Кто-то отправится на Дальний Восток, кто-то - в европейскую часть России. Владимир БОГОМОЛОВ







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