Глава семьи Фединых жалуется: стал жертвой грабежа. Причём лишился не денег или электроники, а только вдумайтесь - балкона! Невероятную новость по телефону сообщили бдительные соседи. То ли смеяться, то ли плакать, не знают ещё несколько семей в доме. О демонтаже их тоже никто не предупреждал. Более того, вместе с балконами испарились и вещи с них.
Следы от техники - это всё, что осталось на месте происшествия. Никакого мусора. Несколько квадратных метров жилья исчезли без следа. Проворности рабочих можно только позавидовать.
Организатор переполоха - директор управляющей компании, показывает документы от стройнадзора. В бумагах чёрным по белому: балконы нескольких квартир аварийные, примите меры. Предприниматель проблему решил кардинально: нет балкона - нет аварийности.
От конструкции ничего не осталось, а вот вещи чудом нашлись в гаражном помещении компании. Правда, разобраться, действительно ли это имущество жильцов, руководитель затруднился. У независимых специалистов от этой истории волосы дыбом - людям обязаны были предложить сначала отремонтировать балконы, а уже потом хвататься за пилу.
"Уничтожена часть полезной площади, которая принадлежала собственникам. Как это сделали без их согласия - мне непонятно. Конечно, они в праве подать в суд и потребовать через суд восстановления", - пояснил доцент СФУ, эксперт в области строительства и архитектуры Михаил Сашко.
Алексей с семьёй собирались эту квартиру продавать. Но покупатель, как только узнал о форс-мажоре с балконом, сделку отменил. Шансы всё-таки продать недвижимость с таким дефектом стремятся к нулю. За справедливостью обратился в правоохранительные органы.