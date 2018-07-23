Вырубку леса в Берёзовском районе запретили. Напомним, "Вести" рассказывали о сомнительной деятельности предпринимателей. Под предлогом санитарной вырубки и строительства детского лагеря бизнесмены валили дорогую деловую сосну на территории под Маганском. При этом разрешение на строительство дал другой сельсовет - Есаульский, что является нарушением закона.
Заметили уничтожение "зелёного щита" региона активисты ОНФ, за помощью обратились в федеральную прокуратуру. Правоохранители через суд добились запрета на рубку до конца тяжб.