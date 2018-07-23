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23.07.18 11:43 По факту гибели призывника из Большой Мурты возбуждены уголовные дела





Фото Неуставные отношения и произвол в казармах. По делу призывника из Большой Мурты, который погиб в апреле, возбуждено несколько уголовных дел, четыре человека под подозрением, один задержан. Об этом сообщают СМИ Екатеринбурга со ссылкой на Следственный комитет по Еланскому гарнизону.



Напомним, в конце апреля молодой человек отправил домой СМС о том, что его травят и изматывают психологически, несколько дней спустя его нашли с двумя пулевыми ранениями. Сейчас следователи обрабатывают информацию еще по девяти случаям.











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