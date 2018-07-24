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НОВОСТИ | Общество





24.07.18 08:49 На ТИМ "Бирюса" началась вторая смена



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Бодрящая разминка и сразу на учёбу. За пять дней участники смены "Общество" посетят презентации проектов и лучших практик молодёжной политики, школу социального проектирования, круглые столы, экспертные сессии, панельные дискуссии. Именитые эксперты расскажут о разных направлениях деятельности активистов, научат ориентироваться в любых сложных ситуациях и работать в команде. Обсудят значимые события для страны и края, например, выборы - 9 сентября жителям Красноярского края предстоит определить губернатора региона.

"Вопросы, которые они задавали, все до одного грамотные. Они понимают, что происходит, их интересует выборная система в нашей стране. Я ещё раз убедился, что это очень правильная форма общения с активной молодёжью, которая может генерировать идеи и смыслы вне этой замечательной площадки", - отметил член Центральной избирательной комиссии России Александр Клюкин.

Участниками форума стали более 700 человек, это активисты молодёжных и общественных организаций. Диа Крок приехал на форум из Египта. "Всё организовано, всё есть, в палатке чисто. Природа красивая, даже есть река, можно купаться. Я слушаю новые интересные лекции. Иногда некоторые слова не понимаю, но здесь есть переводчики и это прекрасно", - говорит участник форума ТИМ "Бирюса" из Египта Диа Крок.

С началом смены бирюсинцев поздравил исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко, провёл с участниками беседу в неформальной обстановке. Ребята интересовались социально-экономическим развитием края, созданием благоприятной инфраструктуры в территориях.

"Я сюда приезжаю заряжаться энергией. Здесь сосредоточение молодых, активных, инициативных ребят, и дискуссия с ними всегда очень интересная. Вопросы разные, но тем не менее, в целом общий уровень культуры, знаний всегда очень высокий на Бирюсе. Это заставляет с уверенностью смотреть в будущее нашего края, нашей молодёжи", - отметил и.о. первого заместителя губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

Всего в этом году бирюсинскую землю посетят 3.5 тысячи человек, это активная молодёжь не только Красноярского края, но и страны, а также мира.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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