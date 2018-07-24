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24.07.18 08:55 На приобретение авиатехники для тушения лесных пожаров выделят 2 млрд рублей





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Тем не менее, ущерб от огня достаточно большой: теряются леса, выделяются серьёзные средства на тушение. Сейчас лесопожарный центр достаточно хорошо оснащён спецтехникой, именно поэтому огонь удаётся держать в узде. В арсенале огнеборцев четыре спецавтомобиля, предназначенных для управления всеми силами и средствами, которые используются на тушении пожаров.



Однако лесопожарный центр пришла пора переоснащать. Главным образом усиливать его легкомоторной авиацией - пожары удаётся проще тушить, если их удаётся рано обнаруживать на малых площадях. Уже через год на приобретение 30 единиц самолётов и вертолётов может быть выделено до двух миллиардов рублей.



"За пять лет серьёзные вложения в легкомоторную авиацию могут окупиться в той связи, что опасный период, когда эта техника задействована, длится не так долго. На протяжении всего года её можно использовать в коммерческих целях, для санрейсов и многих других вещей", - отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



Напомним, 22 июня в связи с ухудшением лесопожарной обстановки постановлением правительства края в лесах региона введён режим чрезвычайной ситуации. С огнём каждый день борются более 1000 человек и 100 единиц техники, в том числе 30 воздушных судов.



Каждое утро в лесопожарном центре собирается штаб, который уточняет текущую информацию по пожарам в крае. Сейчас на территории региона действует 220 лесных пожаров на общей площади 760 тысяч гектаров, в том числе и в так называемой зоне контроля.Тем не менее, ущерб от огня достаточно большой: теряются леса, выделяются серьёзные средства на тушение. Сейчас лесопожарный центр достаточно хорошо оснащён спецтехникой, именно поэтому огонь удаётся держать в узде. В арсенале огнеборцев четыре спецавтомобиля, предназначенных для управления всеми силами и средствами, которые используются на тушении пожаров.Однако лесопожарный центр пришла пора переоснащать. Главным образом усиливать его легкомоторной авиацией - пожары удаётся проще тушить, если их удаётся рано обнаруживать на малых площадях. Уже через год на приобретение 30 единиц самолётов и вертолётов может быть выделено до двух миллиардов рублей."За пять лет серьёзные вложения в легкомоторную авиацию могут окупиться в той связи, что опасный период, когда эта техника задействована, длится не так долго. На протяжении всего года её можно использовать в коммерческих целях, для санрейсов и многих других вещей", - отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.Напомним, 22 июня в связи с ухудшением лесопожарной обстановки постановлением правительства края в лесах региона введён режим чрезвычайной ситуации. С огнём каждый день борются более 1000 человек и 100 единиц техники, в том числе 30 воздушных судов. Дмитрий БЫЗОВ











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