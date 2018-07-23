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23.07.18 17:47 Пенсионеры из Европы покоряют Россию на велосипедах



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Ловко лавируя между отдыхающими, европейские велотуристы проезжают, скандируя приветствие. 22 пенсионера из Германии, Австрии и Швейцарии преодолевают Россию на двухколёсном транспорте. Самому старшему участнику велотура Вальтеру Глацману 74 года. Уже был в Пекине. Наконец добрался до России.

"Я люблю преодолевать сложности. Поэтому и выбрал этот марафон, именно на велосипеде. Трудностей в пути не было. Больше всего впечатлил русский ландшафт, огромная территория, а также вкусные овощи и фрукты", - рассказал велопутешественник Вальтер Гланцман (Австрия).

За 95 дней предстоит пересечь 18 регионов. Стартовал велопробег в Санкт-Петербурге. Каждый день без остановок туристы проезжают не менее семи часов. При этом на здоровье пенсионеры не жалуются. "Я очень рад, что все участники велопробега здоровы. Мы проехали огромное расстояние без малейшей боли в суставах. Также хочу сказать спасибо водителям, которые пропускают нас, когда видят", - сказал велопутешественник Марсель Изели (Швейцария).

Некоторые участники в Красноярске не впервые, отмечают красоту и гостеприимство нашего города. За велопутешественниками следует специальный автобус, в котором и останавливаются на ночь. С собой обязательно бутылка воды и хорошее настроение.

Позади пол-России, более 4.5 тысяч километров, впереди ещё столько же. Конечная остановка во Владивостоке 9 сентября. К слову, нашими дорогами европейские гости остались довольны.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
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