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НОВОСТИ | Общество





24.07.18 08:50 Открытие подземного перехода на Киренского откладывается до осени



Фото
Что происходит под улицей Киренского, даже для местных загадка. Подземный пешеходный переход обещали открыть спустя несколько месяцев после начала работ - осенью 2017-го. Позже оказалось, что это только начало целой эпопеи обещаний. Затем сроки сдвинули за зиму, потом на весну. Прошёл ровно год. Но именинник, даже спустя 12 месяцев упорных трудов над ним, выглядит неважно, единственное украшение - строительный хлам и остекление. Рабочие говорят: внутри ещё хуже.

Видимо, местным придётся запасаться резиновыми сапогами - бетонная лестница уходит под воду. В управлении автомобильных дорог объясняют: стихия спутала все планы. Оказалось, пешеходный переход решили сделать именно там, где проходят грунтовые воды. Почему неблагоприятные условия не обнаружились на этапе изыскательских работ - вопрос открытый. Тем не менее, несмотря на затяжное строительство, нарушений сроков у подрядчика нет. Объект сдадут в ноябре вместе со всей улицей Волочаевской - это условие контракта.

Подрядчику за четыре месяца предстоит решить проблему, с которой он безуспешно борется уже год. Первые пешеходы по сухой подземке должны пройти в конце осени.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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