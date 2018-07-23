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23.07.18 17:43 В Енисейске горит мусорный полигон





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"Везём воду из города, практически отовсюду, хотя на полигоне есть пожарный водоём ёмкостью 50 кубов, но он завален мусором. Повезло, что в Енисейск шёл вертолёт МЧС на тушение лесных пожаров, увидел, что мы горим, оказали нам некоторое содействие. Огромное им за это спасибо. Вообще не было тяжёлой гусеничной техники на объекте, мы поэтому и горим до сих пор. На сегодняшний день пожар практически локализован. Мы уже подготовили и направили исковое в прокуратуру для проведения проверки, занимается полиция", - сообщил и.о.главы Енисейска Валерий Никольский.



Сейчас весь Енисейск в дыму, во-первых, горит тайга в Северо-Енисейском районе, постоянно дымит и местная свалка. В Енисейске введён режим ЧС.



Четвёртые сутки пожарные дежурят на полигоне, продолжают поливать тонны отходов. Свалка не огорожена, никем не охраняется. В администрации поясняют, сбором и вывозом отходов занимается частная компания из Красноярска. Деньги собирают, но в Енисейске нет даже бульдозера, который утрамбовывал бы мусор. Тяжёлую технику на одни сутки одолжили дорожники, воду везли за несколько километров. С пожаром на свалке боролись всем миром."Везём воду из города, практически отовсюду, хотя на полигоне есть пожарный водоём ёмкостью 50 кубов, но он завален мусором. Повезло, что в Енисейск шёл вертолёт МЧС на тушение лесных пожаров, увидел, что мы горим, оказали нам некоторое содействие. Огромное им за это спасибо. Вообще не было тяжёлой гусеничной техники на объекте, мы поэтому и горим до сих пор. На сегодняшний день пожар практически локализован. Мы уже подготовили и направили исковое в прокуратуру для проведения проверки, занимается полиция", - сообщил и.о.главы Енисейска Валерий Никольский.Сейчас весь Енисейск в дыму, во-первых, горит тайга в Северо-Енисейском районе, постоянно дымит и местная свалка. В Енисейске введён режим ЧС. Евгения ПЛОТНИКОВА











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