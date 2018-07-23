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НОВОСТИ | Общество





23.07.18 17:40 По закрытой набережной продолжают ездить автомобили



Фото
Алексей Котосов - инженер, отвечает за благоустройство красноярской набережной, как никто знает каждую мелочь проекта. Рассказывает, пешеходная зона вдоль всего левого берега Енисея по указанию мэра почти готова. В субботу съезд на набережную на Сурикова закрыли бетонными блоками. Стоянки там больше не существует.

Но автолюбители всё же прорывают оцепление и выезжают в пешеходную зону - уж очень хочется свободы. Так же поступают и кальянщики, кстати, занимая привычные места. С транспортными анархистами будут бороться любыми способами - сейчас зону для пешеходов и автомобилистов отвоёвывают стальными столбиками.

Итак, законно оставить свой транспорт сейчас можно только справа от речного вокзала если смотреть со стороны Енисея. Около 200 мест там осталось. Ещё одна стоянка, чуть меньше - справа от "Енисея-батюшки", и последнее прибежище водителей - вытянутая парковка у "Синема-парка". Вот, пожалуй и всё.

Раньше найти свободное место на парковке на набережной было просто, и сегодня сюда хлынул поток автомобилистов по привычке. И вот к чему это привело. Свободных мест практически не найти, да и просто выбраться отсюда - уже нетривиальная задача.

Ещё оставить машину и избежать давки можно будет у Музейного центра на Стрелке. Сам музей пока на реконструкции. Окончательно автомобилистов отсекут от набережной к 15 августа - это итоговый срок сдачи работ.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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