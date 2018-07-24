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24.07.18 11:49 Красноярские легкоатлеты завоевали медали на чемпионате России





Фото Тимофей Чалый и Александр Меньков стали чемпионами России по лёгкой атлетике. Соревнования проходили в Казани. В решающем забеге на 400 метров с барьерами сильнейшим стал спортсмен из Красноярского края Тимофей Чалый. Он преодолел дистанцию за 49,52 секунды. А в прыжках в длину золотую медаль завоевал ещё один красноярец — Александр Меньков, показавший результат 8 метров 3 сантиметра. Бронза в беге на 100 метров с барьерами досталась красноярке Екатерине Блескиной.







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