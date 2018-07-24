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24.07.18 17:38 Центр Красноярска парализовали многокилометровые пробки





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Красноярск стоит в пробках из-за многочисленных дорожных работ. А самое обидное, что строительная техника припаркована на обочине. Ремонтом в дождь заниматься бессмысленно. У самых уставших автомобилистов в ход идёт смекалка и наглость - заграждения у мест ремонта отодвигают по своему усмотрению.



А стоит весь исторический центр из-за двух участков на Ленина: от Парижской коммуны до Сурикова и от Сурикова до Вейнбаума. Работы здесь продлятся до 5 августа. Городские власти пошли на милосердие: облегчить ситуацию решили за счёт отмены автобусных полос.



"Приняли решение попробовать разрешить водителям временно ездить по выделенной полосе для автобусов, но для этого нужно отключить систему видеофиксации. Обратились в КрУДор, там её отключат и водители смогут проезжать по выделенной полосе", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.



Согласования и перенастройка камер могут занять пару дней. Правда, от расширения преференций для автомобилистов пострадают пассажиры автобусов - общественный транспорт будет ещё больше скован в тисках пробок. Но и это не самое печальное. Из-за дождя строительная техника простаивает и сроки работ, возможно, придётся сдвинуть. Синоптики прогнозируют всю неделю осадки, а значит, транспортный ад в Красноярске вместо обещанных 12 дней может продлиться в два раза дольше.



Отказавшие из-за дождя светофоры - финальный штрих в картине общего дорожного хаоса. Масштаб транспортного коллапса в центре города, по оценкам интернет-сервисов, доходит до пяти баллов. Стрелка спидометра у всех несчастных, оказавшихся в заторе, неподвижна.Красноярск стоит в пробках из-за многочисленных дорожных работ. А самое обидное, что строительная техника припаркована на обочине. Ремонтом в дождь заниматься бессмысленно. У самых уставших автомобилистов в ход идёт смекалка и наглость - заграждения у мест ремонта отодвигают по своему усмотрению.А стоит весь исторический центр из-за двух участков на Ленина: от Парижской коммуны до Сурикова и от Сурикова до Вейнбаума. Работы здесь продлятся до 5 августа. Городские власти пошли на милосердие: облегчить ситуацию решили за счёт отмены автобусных полос."Приняли решение попробовать разрешить водителям временно ездить по выделенной полосе для автобусов, но для этого нужно отключить систему видеофиксации. Обратились в КрУДор, там её отключат и водители смогут проезжать по выделенной полосе", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.Согласования и перенастройка камер могут занять пару дней. Правда, от расширения преференций для автомобилистов пострадают пассажиры автобусов - общественный транспорт будет ещё больше скован в тисках пробок. Но и это не самое печальное. Из-за дождя строительная техника простаивает и сроки работ, возможно, придётся сдвинуть. Синоптики прогнозируют всю неделю осадки, а значит, транспортный ад в Красноярске вместо обещанных 12 дней может продлиться в два раза дольше. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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