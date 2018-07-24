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24.07.18 17:44 В красноярском кардиоцентре двум пациентам имплантировали подкожный дефибриллятор



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В операционной разговаривают на английском. Красноярским кардиохирургам ассистирует Иоахим Винтер. Врач из Германии специально приехал в Красноярск, чтобы следить за ходом имплантации. Новая американская разработка впервые используется в России. Пациенту под кожу вживляют дефибриллятор. В случае приступа электрический разряд перезапускает сердце и спасает человека от внезапной смерти.

Портативные дефибрилляторы используют больше 30 лет. Но эта разработка радикально отличается от предыдущих. Прибор диаметром около 4 см помещается между мышцами на грудную клетку. Электроды не заводят в само сердце. Это позволяет избежать инфекций, различных осложнений после манипуляций внутри вен и сосудов. А для пациента замена такого дефибриллятора становится легче.

"Этот аппарат позволяет вести активный образ жизни. Есть спортсмены с этими аппаратами. В том числе есть немецкая девушка, которая прыгает в высоту 4.28. Причём тренировки восстановила через два месяца после имплантации", - рассказал заведующий кардиохирургическим отделением №2 Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска Эдуард Иваницкий.

В Красноярске два пациента получили подкожный дефибриллятор. Теперь он будет беречь их сердца. Но подобная имплантация показана не всем больным. Да и цена у новинки пока в разы выше, чем у старых систем. Которые, кстати, тоже недешёвые - около полумиллиона рублей. Но сами кардиохирурги говорят, что за новой системой будущее. И не исключено, что её возьмут на вооружение.

Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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