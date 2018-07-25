НОВОСТИ | Общество













25.07.18 08:56 В регионе проходит федеральная кампания по безопасности дорожного движения





Фото Количество ДТП в Красноярском крае снизилась на 15 процентов, а количество погибших сократилось на 18 процентов. В регионе в третий раз проходит федеральная кампания по безопасности дорожного движения, цель которой - привить чувство ответственности и правильного поведения на дороге не только водителям, но и пешеходам.



Особое внимание уделено пожилым людям и детям. В частности, по всей стране путешествует специальный автомобиль, оснащённый специальным оборудованием и устройствами доступного и наглядного разъяснения ребятам правил дорожного движения.



"За несколько месяцев этого года нам удалось проехать 17 территорий нашего края, более тысячи школьников и педагогов приняли участие в интерактивных формах, предложенных мобильным автогородком. Эта работа будет продолжена", - сообщила первый заместитель министра образования Красноярского края Наталья Анохина.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













