НОВОСТИ | Общество













25.07.18 09:00 Глава региона и мэр обсудили с горожанами планы по благоустройству Красноярска





Фото



"Красноярск - неравнодушный город. Вы сами в этом убедились сегодня, поприсутствовав на нашей встрече. Мы собрали только часть участников нашего проекта. Это люди, которые благоустраивают территорию не только в своём дворе, но и в целом в Красноярске", - отметила главный редактор газеты "Городские новости" Елена Южакова.



Благодаря проекту в жизни Красноярска появились современные форматы, такие как чисто-челендж, блогинг - уборка улиц во время перерыва на работе или во время пробежки, что получило большой отклик в социальных сетях.



"Мы точно войдём в хороший благоустроительный ритм, чтобы создавать определённые стандарты, столичные фишки в городе в части благоустройства. И чтобы дальше у нас эти проекты от центра разрастались и разрастались", - подчеркнул Глава Красноярска Сергей Ерёмин.



Проект "Красноярск неравнодушный" активно поддерживают и краевые власти. Сейчас город вышел на финишную прямую к Универсиаде-2019. Да и после Всемирных студенческих игр Красноярск станет более привлекательным для туризма.



"Это лето станет для всех нас - власти и обычных горожан - переломным моментом в активизации того, что мы называем преображением города. Вы видите, сколько сегодня делается на улицах, площадях, мостах", - сказал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



Александр Усс, к слову, также является участником проекта. Напомним, что при его активной поддержке был восстановлен мужской монастырь на берегу Енисея. А в качестве поручения мэру предложил сделать на острове Татышев современную лодочную станцию.



Социальный проект "Красноярск неравнодушный - это мы!" стартовал два месяца назад с подачи газеты "Городские новости". За это время к нему присоединились около 200 участников."Красноярск - неравнодушный город. Вы сами в этом убедились сегодня, поприсутствовав на нашей встрече. Мы собрали только часть участников нашего проекта. Это люди, которые благоустраивают территорию не только в своём дворе, но и в целом в Красноярске", - отметила главный редактор газеты "Городские новости" Елена Южакова.Благодаря проекту в жизни Красноярска появились современные форматы, такие как чисто-челендж, блогинг - уборка улиц во время перерыва на работе или во время пробежки, что получило большой отклик в социальных сетях."Мы точно войдём в хороший благоустроительный ритм, чтобы создавать определённые стандарты, столичные фишки в городе в части благоустройства. И чтобы дальше у нас эти проекты от центра разрастались и разрастались", - подчеркнул Глава Красноярска Сергей Ерёмин.Проект "Красноярск неравнодушный" активно поддерживают и краевые власти. Сейчас город вышел на финишную прямую к Универсиаде-2019. Да и после Всемирных студенческих игр Красноярск станет более привлекательным для туризма."Это лето станет для всех нас - власти и обычных горожан - переломным моментом в активизации того, что мы называем преображением города. Вы видите, сколько сегодня делается на улицах, площадях, мостах", - сказал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.Александр Усс, к слову, также является участником проекта. Напомним, что при его активной поддержке был восстановлен мужской монастырь на берегу Енисея. А в качестве поручения мэру предложил сделать на острове Татышев современную лодочную станцию. Вадим КУЛИКОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













