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25.07.18 10:05 Интервью: гендиректор Агентства развития бизнеса Александр Граматунов

Для поддержки предпринимательства в Красноярском крае было создано Агентство развития бизнеса. Изначально у организации было два основных направления деятельности^ микрофинансирование и предоставление поручительств по банковским кредитам. Со временем набор финансовых и консалтинговых инструментов для поддержки местных предпринимателей увеличился. О том, что сегодня Агентство развития бизнеса может предложить предпринимателям Красноярского края, рассказал генеральный директор Александр Граматунов.











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