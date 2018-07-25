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25.07.18 09:07 Глава Красноярска встретился с блогером-урбанистом Ильёй Варламовым



Фото
Илья Варламов в своём блоге сотням тысяч подписчиков рассказывает о путешествиях по миру, а архитектурное образование помогает ему искать изъяны в благоустройстве городов. Если предыдущий мэр Красноярска Эдхам Акбулатов обиделся на фотографа за критику набережной Енисея, то Сергей Ерёмин, напротив, решил провести скандального блогера по городу.

"Для меня это никоим образом не критик. Это эксперт, который имеет своё видение, почему я и откликнулся сразу на эту встречу", - пояснил глава Красноярска.

Маршрут чиновника и столичного гостя компьютер выбрал случайно. Им достались не проблемные окраины вроде Солнечного или Черёмушек, а центральные улицы - Ленина, Декабристов, набережная и "Красраб" в районе Предмостной. Варламов раскритиковал железные ограждения вдоль тротуаров.

"Я надеюсь, что в следующий раз, когда я приеду, не будет заборов в том количестве, которое есть сейчас. В прошлый раз люди хотели собирать митинг, Сергей Васильевич сказал, что первый на этот митинг придёт. Он тоже против заборов. На новых улицах их ставить не будут, а на старых демонтируют", - рассказал блогер Илья Варламов.

Среди образцов качественного благоустройства российских городов блогер приводит в пример Казань. Кроме изъянов в тротуарной плитке и укладки газонов, нелестно отозвался москвич и о красноярских городских автобусах. Глава города считает, что акцент нужно делать на рельсовый транспорт.

"Моё видение такое - это городская электричка, трамвай, который свяжет хордой два берега, и метрополитен, который увязан в единую транспортную систему", - сказал Сергей Ерёмин

Конкретные детали встречи оба визави решили не раскрывать. Мэр Ерёмин пообещал, что все изменения к лучшему красноярцы увидят в скором времени.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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