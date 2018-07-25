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25.07.18 10:15 В Красноярске появятся 96 новых автобусов





Фото Завершены торги на поставку пассажирского транспорта перед Универсиадой. Полмиллиарда рублей - именно в такую сумму обойдутся 96 новых автобусов. Причём по условиям контракта в основном это будут ПАЗы. Их закупят у столичной компании. На торги заявился единственный участник, он в итоге и победил.













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