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25.07.18 11:40 В красноярских лесах ищут пропавших грибников





Фото В Красноярском крае всё чаще грибники пропадают в лесах. Предупреждение опубликовало КГКУ "Спасатель". Только за минувшие сутки во время тихой охоты пропали четыре человека.



Поисковики прочесали десятки квадратных километров в разных районах края, но безуспешно. Одному грибнику в Канском районе удалось вернуться к людям самостоятельно.











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