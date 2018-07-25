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25.07.18 11:42 50 лет назад на экраны вышел фильм "Хозяин тайги", снятый в Красноярском крае



Фото
В таёжном посёлке ограблен магазин. Во взломе признаётся один из сплавщиков леса. Но молодому участковому Серёжкину в исполнении Валерия Золотухина не дают покоя кое-какие нестыковки и он выходит на бригадира Ивана Рябого, которого играет Владимир Высоцкий.

Съёмки фильма о противостоянии участкового и жёсткого бригадира сплавщиков проходили в селе Выезжий Лог. В картине снималось много местных жителей. "Нас собирали в группу. Мы выбегали, для нас было редким явлением, чтобы пришёл какой-нибудь транспорт в нашу деревню. Мы участвовали в массовых съёмках, за что нам Мосфильм выплачивал полтора рубля в день", - вспоминает житель посёлка Выезжий Лог Владимир Персман.

Оператор ГТРК "Красноярск" Денис Жемчугов побывал в тех самых местах, где была снята лента "Хозяин тайги". Так родился фильм "Река киномана". Самое трудное было повторить кадры из легендарной картины. Особенно сцену, где люди собираются ехать на грузовике. Нашёл Денис и свидетелей той увлекательной киношной работы. И даже дублёра Золотухина и Высоцкого.

"Потом они меня пригласили на съёмку, я 14 дней с ними работал", - рассказывает житель посёлка Выезжий Лог Фёдор Попков.

А на этой гармошке Валерий Золотухин впервые исполнил в кино песню "Ой мороз, мороз". И именно после этого песня стала поистине народной. "Хозяин тайги" стал безусловным шедевром и гордостью всего Красноярского края. Более того, именно в Выезжем логу Высоцкий написал две знаменитых песни - "Протопи ты мне баньку" и "Охота на волков". Все секреты съёмок можно будет узнать в субботу, 28 июля в 8:30 в фильме "Река киномана" на телеканале "Россия".

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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