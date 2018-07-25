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25.07.18 11:44 Болельщики поддержали футболистов "Енисея" перед первым сезоном в Премьер-лиге





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Перед началом первого в истории "Енисея" сезона в Премьер-лиге состав команды сильно изменился. Клуб пополнили 12 новичков, пять из них перешли из обанкротившейся команды Премьер-лиги - пермского "Амкара". Футболист из Нигерии Вигор Огуде рассказывает, заранее запасся тёплыми вещами перед визитом в Красноярск: "Перед тем как принять решение о переходе в "Енисей", я зашёл в интернет, посмотрел информацию о Красноярске. Ожидал, что здесь холодно, но не думал, что так дождливо. Надеюсь, привыкну. Я буду рад играть здесь".



Отметим, что "Енисей" уже успел провести пару игр с форвардами Премьер-лиги на сборах и показать хороший уровень. Например, с ЦСКА красно-синие сыграли вничью 1:1. "Все друг с другом знакомы, как минимум с кем-то играли, пересекались, поэтому коллектив у нас боевой и дружный. Большая семья. У нас дееспособная команда, с зубами, и многим мы нервы попортим", - уверен вратарь ФК "Енисей" Давид Юрченко.



К слову, первую часть сезона "Енисею" придётся играть вдали от своих болельщиков. Первую игру в Премьер-лиге "Енисей" проведёт 29 июля с питерским "Зенитом" на стадионе "Геолог" в Тюмени. А на родную землю клуб вернётся лишь в сентябре. Напомним, Центральный стадион находится на реконструкции.



Задолго до начала встречи с красноярскими футбольными легионерами на левобережную набережную Енисея начали стягиваться сотни людей в красно-синих шарфах с флагами - десант болельщиков жаждал увидеть любимую команду.Перед началом первого в истории "Енисея" сезона в Премьер-лиге состав команды сильно изменился. Клуб пополнили 12 новичков, пять из них перешли из обанкротившейся команды Премьер-лиги - пермского "Амкара". Футболист из Нигерии Вигор Огуде рассказывает, заранее запасся тёплыми вещами перед визитом в Красноярск: "Перед тем как принять решение о переходе в "Енисей", я зашёл в интернет, посмотрел информацию о Красноярске. Ожидал, что здесь холодно, но не думал, что так дождливо. Надеюсь, привыкну. Я буду рад играть здесь".Отметим, что "Енисей" уже успел провести пару игр с форвардами Премьер-лиги на сборах и показать хороший уровень. Например, с ЦСКА красно-синие сыграли вничью 1:1. "Все друг с другом знакомы, как минимум с кем-то играли, пересекались, поэтому коллектив у нас боевой и дружный. Большая семья. У нас дееспособная команда, с зубами, и многим мы нервы попортим", - уверен вратарь ФК "Енисей" Давид Юрченко.К слову, первую часть сезона "Енисею" придётся играть вдали от своих болельщиков. Первую игру в Премьер-лиге "Енисей" проведёт 29 июля с питерским "Зенитом" на стадионе "Геолог" в Тюмени. А на родную землю клуб вернётся лишь в сентябре. Напомним, Центральный стадион находится на реконструкции. Владислав ТАМОШАУСКАС











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