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26.07.18 08:56 Факел Универсиады-2019 успешно прошёл все испытания





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Весит 2 кг, способен работать на одной заправке до 20 минут. Все технические испытания факел прошёл на отлично. "Здорово, что, как факел Универсиады, так и факел Олимпиады в Сочи является красноярским произведением", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



В атрибутику Игр входят также переносная городская чаша огня и колба для хранения пламени. Эстафета огня Универсиады стартует 20 сентября и пройдёт в два этапа - федеральный и региональный. Для неё изготовят 400 факелов. "Благодаря эстафете огня мы открываем финишную прямую к Универсиаде. Когда факел будет прибывать в города России, будут проходить мероприятия по продвижению Красноярска", - сообщил гендиректор АНО "Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019" Максим Уразов.



Огонь Универсиады по всей стране пронесут 650 факелоносцев, в Красноярск он вернётся к открытию Игр - 1 марта, и будет зажжён в чаше огня Студенческих игр.



Даже сильный порыв ветра не потушит огонь факела Зимней Универсиады-2019. Главный символ Студенческих игр изготовили на красноярском многопрофильном предприятии "Вариант-999", которое уже имеет опыт создания такого изделия для Сочинской олимпиады. "Сейчас факел находится в процессе изготовления. До 30 сентября мы должны выдать ту партию, которая нужна для первого этапа соревнований", - рассказал руководитель ООО "Вариант-999" Павел Сторожук.Весит 2 кг, способен работать на одной заправке до 20 минут. Все технические испытания факел прошёл на отлично. "Здорово, что, как факел Универсиады, так и факел Олимпиады в Сочи является красноярским произведением", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.В атрибутику Игр входят также переносная городская чаша огня и колба для хранения пламени. Эстафета огня Универсиады стартует 20 сентября и пройдёт в два этапа - федеральный и региональный. Для неё изготовят 400 факелов. "Благодаря эстафете огня мы открываем финишную прямую к Универсиаде. Когда факел будет прибывать в города России, будут проходить мероприятия по продвижению Красноярска", - сообщил гендиректор АНО "Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019" Максим Уразов.Огонь Универсиады по всей стране пронесут 650 факелоносцев, в Красноярск он вернётся к открытию Игр - 1 марта, и будет зажжён в чаше огня Студенческих игр. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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