НОВОСТИ | Общество













25.07.18 17:45 В телеэфире прозвучала информация, не соответствующая действительности





В данном выпуске были озвучены сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию индивидуального предпринимателя Ляховского Виктора Леонидовича (г.Красноярск).





В информационном выпуске от 17 июля 2015 года в эфире программы "Вести. Красноярск" (вечерние новости) на телеканале "Россия-1 Красноярск" было озвучено, что "...кишечную палочку нашли в образцах кваса, купленного в магазине по адресу Рейдовая, дом 55".В данном выпуске были озвучены сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию индивидуального предпринимателя Ляховского Виктора Леонидовича (г.Красноярск).









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