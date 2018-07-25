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25.07.18 17:42 Проект реставрации Исторического квартала получил экспертное одобрение





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"Есть проект, он реализуется, компания выполняет свои обязательства и чётко заявляет, что будет выполнять их и дальше, добросовестно и в срок", - подчеркнул заместитель директора по алюминиевому бизнесу компании РУСАЛ Сергей Попов.



Реставрация предполагает два метода: протезирование и перебор. То есть пять из шести домов полностью разберут по брёвнышку до основания, оценят состояние каждого элемента и соберут обратно. Сгнившие заменят современными образцами. К слову, экспертиза уже показала, что дом на Горького, 17 изношен на 80%. Состояние остальных - неудовлетворительное. Что исторически ценного останется от квартала - вопрос сейчас открытый.



"Как любая стройка, и технический надзор и архитектурный контроль - все эти аспекты будут обеспечены. Все решения будут выполнены в полном соответствии с тем проектом, который прошёл экспертизу", - отметил заместитель главы Красноярска Олег Животов.



Следующий этап - техническая экспертиза, которую планируют пройти за месяц, и уже осенью строители приступят к самим работам. Основные пройдут за пределами самого Исторического квартала - здесь площадей мало, не развернуться. "У нас запланирован участок порядка 3 га, на котором эти работы будут производится. Объекты будут созданы, будет произведена контрольная сборка, потом они будут возвращены на место", - пояснил генеральный директор АО «Исторический квартал» Кирилл Бучель.



Работа сложная, кропотливая, поэтому к Универсиаде подрядчик не успевает, это адекватная оценка. Исторический квартал планируют сдать в эксплуатацию в 2019 году.



Государственные экспертизы проект Исторического квартала прошёл и одобрен. Объекты культурного наследия будут сохранены, какими они были 100 лет назад, но каждое здание получит современную функцию: две гостиницы, общественный центр, ресторан, свои офисы здесь намерен расположить инвестор, который переведёт в Красноярск часть столичной резиденции. Также они примут участие в благоустройстве площади Революции и сквера имени Сурикова."Есть проект, он реализуется, компания выполняет свои обязательства и чётко заявляет, что будет выполнять их и дальше, добросовестно и в срок", - подчеркнул заместитель директора по алюминиевому бизнесу компании РУСАЛ Сергей Попов.Реставрация предполагает два метода: протезирование и перебор. То есть пять из шести домов полностью разберут по брёвнышку до основания, оценят состояние каждого элемента и соберут обратно. Сгнившие заменят современными образцами. К слову, экспертиза уже показала, что дом на Горького, 17 изношен на 80%. Состояние остальных - неудовлетворительное. Что исторически ценного останется от квартала - вопрос сейчас открытый."Как любая стройка, и технический надзор и архитектурный контроль - все эти аспекты будут обеспечены. Все решения будут выполнены в полном соответствии с тем проектом, который прошёл экспертизу", - отметил заместитель главы Красноярска Олег Животов.Следующий этап - техническая экспертиза, которую планируют пройти за месяц, и уже осенью строители приступят к самим работам. Основные пройдут за пределами самого Исторического квартала - здесь площадей мало, не развернуться. "У нас запланирован участок порядка 3 га, на котором эти работы будут производится. Объекты будут созданы, будет произведена контрольная сборка, потом они будут возвращены на место", - пояснил генеральный директор АО «Исторический квартал» Кирилл Бучель.Работа сложная, кропотливая, поэтому к Универсиаде подрядчик не успевает, это адекватная оценка. Исторический квартал планируют сдать в эксплуатацию в 2019 году. Вадим КУЛИКОВ











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