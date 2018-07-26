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НОВОСТИ | Общество





26.07.18 08:53 Развязка перекрыла выезд в город жителям улицы Овражная



Фото
Стройка на улице Волочаевская развернулась масштабная. Здесь появляются новые дороги, мосты, прокладываются коммуникации, и раньше с улицы Овражная был прямой выезд на улицу Чкалова. Теперь его нет.

Это не единственный путь в город. Вторым жители Овражной не пользовались, потому что дорога там разбита уже несколько лет. Сейчас выбирать маршрут не приходится. Крутой подъём грунтового участка после дождей превращается в вязкую массу, по которой даже карета скорой помощи отказывается ехать.

"Сделайте нам тогда эту дорогу, если она единственная объездная. Мы же не отказываемся, но пусть сделают нормальную дорогу. Засыпьте, укатайте, заасфальтируйте - что-то сделайте. Либо предоставьте нам жильё. Мы согласны, пускай нас снесут", - говорит житель ул. Овражной Любовь Пушкарёва.

Сносить дома власти будут только тогда, когда начнётся вторая очередь строительства. То есть развязка с улицей Байкитской. Её стоимость около миллиарда рублей и денег на это пока нет. А улицы Чкалова по проекту вообще не должно быть. "Если бы мы сразу сделали всё по проекту, ни с улицы Овражной, ни с Локомотивной она по сути на Волочаевскую не выходит. Эти улицы просто отсекаются и всё. Не только выйти, но и выехать было бы некуда. Мы за 15-20 миллионов примерно построим дорогу, которая позволит с улицы Чкалова жителям более безболезненно перемещаться через улицу под нашим вторым путепроводом. Думаю, где-то в середине будущей недели мы эту развязку выполним", - пояснил главный инженер компании "Сибиряк" Валерий Шевелёв.

Жителям Овражной остаётся ждать, когда власти найдут деньги, чтобы заняться сносом их домов и переселением.

Александр ЧЕРКАШИН
АРХИВ 
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