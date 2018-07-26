Этот "Енисей" уже не тот, что мы знали. В команде 12 новичков. Они достались клубу бесплатно либо на правах аренды. Дмитрий Аленичев попрощался с частью команды, ковавшей прошлогодний успех. К ротации подвиг опыт с тульским "Арсеналом". После выхода в Премьер-лигу в 2014 году "оружейники" оставили футболистов уровня ФНЛ - и вылетели обратно.
"Тогда оставалось 90% футболистов первой лиги. И по объективным причинам мы не могли остаться в Премьер-лиге. Сделав выводы, мы пошли на такие кардинальные перемены", - пояснил главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.
Этот коллектив пришлось строить за два тренировочных сбора в Словении и Подмосковье. Павел Комолов уверяет, что за короткий срок новые партнёры сыгрались. И даже пятеро бывших игроков пермского "Амкара" не успели создать отдельную диаспору. Генеральной репетицией перед дебютом стал товарищеский матч с московским ЦСКА. Именно там предстал на суд зрителей прообраз обновлённого "Енисея". Красноярцам противостояли два участника минувшего Мундиаля Магнуссон и Дзагоев. Из-за волнения пропустили первый мяч, но во втором тайме удалось отыграться.
"Некоторые ребята первый раз участвовали в таких условиях, на таком супер-стадионе, против сильных футболистов. Я постарался успокоить ребят, что там ничего страшного нет. Они тоже люди и тоже ошибаются", - подчеркнул главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.
Напомним, исторический первый матч в высшем эшелоне российского футбола пройдёт в воскресенье, 29 июля. Игра с "Зенитом" формально домашняя, но пройдёт на нейтральном поле стадиона "Геолог" в Тюмени. Первый по-настоящему домашний матч перед красноярскими болельщиками пройдёт 2 сентября с тульским "Арсеналом". К этой дате краевой минспорта обещает завершить реконструкцию Центрального стадиона на острове Отдыха.