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26.07.18 09:00 Футболисты "Енисея" провели тренировку перед стартом в Премьер-лиге





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"Тогда оставалось 90% футболистов первой лиги. И по объективным причинам мы не могли остаться в Премьер-лиге. Сделав выводы, мы пошли на такие кардинальные перемены", - пояснил главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.



Этот коллектив пришлось строить за два тренировочных сбора в Словении и Подмосковье. Павел Комолов уверяет, что за короткий срок новые партнёры сыгрались. И даже пятеро бывших игроков пермского "Амкара" не успели создать отдельную диаспору. Генеральной репетицией перед дебютом стал товарищеский матч с московским ЦСКА. Именно там предстал на суд зрителей прообраз обновлённого "Енисея". Красноярцам противостояли два участника минувшего Мундиаля Магнуссон и Дзагоев. Из-за волнения пропустили первый мяч, но во втором тайме удалось отыграться.



"Некоторые ребята первый раз участвовали в таких условиях, на таком супер-стадионе, против сильных футболистов. Я постарался успокоить ребят, что там ничего страшного нет. Они тоже люди и тоже ошибаются", - подчеркнул главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.



Напомним, исторический первый матч в высшем эшелоне российского футбола пройдёт в воскресенье, 29 июля. Игра с "Зенитом" формально домашняя, но пройдёт на нейтральном поле стадиона "Геолог" в Тюмени. Первый по-настоящему домашний матч перед красноярскими болельщиками пройдёт 2 сентября с тульским "Арсеналом". К этой дате краевой минспорта обещает завершить реконструкцию Центрального стадиона на острове Отдыха.



Этот "Енисей" уже не тот, что мы знали. В команде 12 новичков. Они достались клубу бесплатно либо на правах аренды. Дмитрий Аленичев попрощался с частью команды, ковавшей прошлогодний успех. К ротации подвиг опыт с тульским "Арсеналом". После выхода в Премьер-лигу в 2014 году "оружейники" оставили футболистов уровня ФНЛ - и вылетели обратно."Тогда оставалось 90% футболистов первой лиги. И по объективным причинам мы не могли остаться в Премьер-лиге. Сделав выводы, мы пошли на такие кардинальные перемены", - пояснил главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.Этот коллектив пришлось строить за два тренировочных сбора в Словении и Подмосковье. Павел Комолов уверяет, что за короткий срок новые партнёры сыгрались. И даже пятеро бывших игроков пермского "Амкара" не успели создать отдельную диаспору. Генеральной репетицией перед дебютом стал товарищеский матч с московским ЦСКА. Именно там предстал на суд зрителей прообраз обновлённого "Енисея". Красноярцам противостояли два участника минувшего Мундиаля Магнуссон и Дзагоев. Из-за волнения пропустили первый мяч, но во втором тайме удалось отыграться."Некоторые ребята первый раз участвовали в таких условиях, на таком супер-стадионе, против сильных футболистов. Я постарался успокоить ребят, что там ничего страшного нет. Они тоже люди и тоже ошибаются", - подчеркнул главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.Напомним, исторический первый матч в высшем эшелоне российского футбола пройдёт в воскресенье, 29 июля. Игра с "Зенитом" формально домашняя, но пройдёт на нейтральном поле стадиона "Геолог" в Тюмени. Первый по-настоящему домашний матч перед красноярскими болельщиками пройдёт 2 сентября с тульским "Арсеналом". К этой дате краевой минспорта обещает завершить реконструкцию Центрального стадиона на острове Отдыха. Роман РЫКОВ











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