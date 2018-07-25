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25.07.18 17:40 В траншее под развязкой на Волочаевской обнаружили миномётный снаряд





Фото Сегодня днём машина разминирования выезжала на стройку у красноярского Николаевского моста. Бойцы Росгвардии приехали по вызову, в траншее под развязкой на Волочаевскую нашли предмет, «похожий на авиационный снаряд». Территорию оцепили. На месте также работали спасатели и медики. Сапёры изъяли находку и увезли в спецмашине.



"Прибывшие сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН при осмотре снаряда установили, что обнаруженная находка - миномётный снаряд со следами глубокой коррозии. Сотрудниками Росгвардии было принято решение об уничтожении опасной находки на полигоне за пределами Красноярска", - сообщила представитель пресс-службы управления Росгвардии по Красноярскому краю Анастасия Морозова.











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