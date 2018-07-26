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НОВОСТИ | Политика





26.07.18 09:10 Кандидаты на пост губернатора края подали документы в избирком



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Вместе с Александром Уссом в избирком пришли трое кандидатов на должность в Совет Федерации - Андрей Клишас, Юрий Швыткин и Любовь Елизарьева. А в этих папках - многочисленные подписи за Усса. По закону все кандидаты в губернаторы должны пройти так называемый "муниципальный фильтр" - заручиться поддержкой народных избранников и глав на местах. Нынешний врио губернатора отметил, что рассчитывает на поддержку земляков, в отпуск уходить не собирается, будет продолжать работать.

"Хочу прежде всего поблагодарить своих коллег по прежней деятельности, депутатов муниципальных образований, 312 человек из 59 муниципальных образований отдали свои голоса в мою поддержку, поставили свои подписи. Постараюсь сделать так, чтобы ни их, ни избирателей я не подвёл и оправдал их доверие", - сказал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Свои документы на регистрацию в избирком также представили ещё три кандидата - Егор Бондаренко от партии ЛДПР, Александр Лымпио от "Справедливой России" и Иван Серебряков, выдвинутый "Патриотами России". У избиркома есть 10 дней на проверку документов. Шансы на кресло губернатора оценивают политологи.

"Александр Усс - один из самых сильных, если не самый сильный кандидат из тех врио губернатора, которые были назначены Владимиром Путиным за последнее время. Об этом говорит высокий уровень поддержки региональной элиты и то, что, например, коммунисты отказались выдвигать своего кандидата, фактически поддержав кандидатуру Усса", - считает политолог Евгений Минченко.

По мнению экспертов, будущему губернатору ещё предстоит показать себя на выборах. Ведь от процента явки и числа проголосовавших за победителя зависит политический вес, а значит, и объёмы финансирования из федерации. Выборы губернатора состоятся 9 сентября.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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