НОВОСТИ | Общество













26.07.18 11:45 В Красноярске прошёл концерт памяти Владимира Высоцкого





Фото



- Мы выросли с его песнями - на наших красноярских Столбах, в горах. Поэтому всё связано с его творчеством - наше детство, юность и взрослая жизнь.



- Я был студентом в 80 году, была Олимпиада в России, и мы поехали. Ехали на Олимпиаду, а попали на похороны Высоцкого. Честно скажу - похороны Высоцкого были сильнее Олимпиады. Поэтому у меня даже мурашки бегают.



Роман собрал коллектив специально для участия в фестивале. "Интеллигентные хулиганы" исполнили малоизвестные песни Владимира Семёновича. "Это "Песня о госпитале", "Я любил женщин и проказы" и "К вершине". Уже 6-й год, как я здесь, до этого 5 лет я был зрителем, и можно сказать, сегодня сбылась мечта и мы приняли участие в проекте", - рассказал лидер группы "Интеллигентные хулиганы" Роман Тубольцев.



Напомним, фестиваль проходит с 2005 года. За 13 лет состоялось более 190 концертов, и на достигнутом организаторы не останавливаются. "У нас сейчас автопробег, мы ездим по деревням, поём. Мы проводили фестиваль совместно с литовцами в Вильнюсе в 2014 году. Опыт работы был с симфоническим оркестром. Мы зашли зимой на площадку красноярской филармонии, для нас это очень большой скачок", - рассказал организатор фестиваля "Красноярск поёт Высоцкого" Роман Энгельгардт.



В планах на будущий год - привлечь на красноярскую сцену столичных артистов.



Популярность фестиваля с каждым годом растёт. В этом году более 30 музыкантов подали заявки на участие, и сотни красноярцев пришли послушать песни любимого барда в исполнении красноярских коллективов.Роман собрал коллектив специально для участия в фестивале. "Интеллигентные хулиганы" исполнили малоизвестные песни Владимира Семёновича. "Это "Песня о госпитале", "Я любил женщин и проказы" и "К вершине". Уже 6-й год, как я здесь, до этого 5 лет я был зрителем, и можно сказать, сегодня сбылась мечта и мы приняли участие в проекте", - рассказал лидер группы "Интеллигентные хулиганы" Роман Тубольцев.Напомним, фестиваль проходит с 2005 года. За 13 лет состоялось более 190 концертов, и на достигнутом организаторы не останавливаются. "У нас сейчас автопробег, мы ездим по деревням, поём. Мы проводили фестиваль совместно с литовцами в Вильнюсе в 2014 году. Опыт работы был с симфоническим оркестром. Мы зашли зимой на площадку красноярской филармонии, для нас это очень большой скачок", - рассказал организатор фестиваля "Красноярск поёт Высоцкого" Роман Энгельгардт.В планах на будущий год - привлечь на красноярскую сцену столичных артистов. Вероника УСКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













