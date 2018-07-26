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26.07.18 11:43 Первый этап реконструкции Центрального стадиона завершат в конце августа





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Главный холл Центрального стадиона. Представитель подрядчика уверяет - работы идут круглосуточно, всего на объекте занято 500 человек. В период Универсиады здесь будет пресс-центр. Появится зал для пресс-конференций, отсюда главные новости Универсиады разлетятся по всему миру. Объект уже год как на реконструкции. В контракте особой строкой прописаны условия содержания поля, его не трогали. Для газона перерыв пошёл на пользу. Это вратарская зона, здесь всегда была небольшая проплешина. Сейчас здесь плотное густое покрытие, по такой траве хочется ходить босиком.



Центральный стадион - объект культурного наследия, его возводили всем миром, горожане со всех предприятий приезжали помогать строителям. Колонны, которые поддерживают чашу, делали вручную. Бетон заливали вёдрами в деревянные короба, потом эти блоки наращивали. Следы от дощечек, деревянных коробов - объект охраны и памятник титаническому труду, благодаря которому Центральный стадион был рождён.



До 2 сентября стадион должен получить лицензию, что матчи премьер-лиги здесь проводить можно, объект должны принять пожарные и СЭС. По регламенту на этом поле должны пройти предматчевые тренировки команд хозяев и гостей. "Наши сотрудники здесь бывают ежедневно. Процент строительной готовности - порядка 70%. Строительство ведётся в два этапа, и то, что мы должны выполнить к сентябрю, будет сделано в полном объёме", - сообщила зам.руководителя КГКУ "Управление капитального строительства" края Елизавета Ермилова.



2 сентября красноярский "Енисей" принимает тульский "Арсенал". Вместимость обновлённого Центрального стадиона - 15 тысяч зрителей.



Все объекты Универсиады - за железным забором, вход только по пропускам. Территория перед стадионом пока выглядит вот так: остатки материалов, строительный мусор. Подрядчик уверяет, это нормально, рабочий процесс. На стадион провели новые коммуникации, здание утеплили, последние 40 лет чаша местами промерзала и промокала насквозь.Главный холл Центрального стадиона. Представитель подрядчика уверяет - работы идут круглосуточно, всего на объекте занято 500 человек. В период Универсиады здесь будет пресс-центр. Появится зал для пресс-конференций, отсюда главные новости Универсиады разлетятся по всему миру. Объект уже год как на реконструкции. В контракте особой строкой прописаны условия содержания поля, его не трогали. Для газона перерыв пошёл на пользу. Это вратарская зона, здесь всегда была небольшая проплешина. Сейчас здесь плотное густое покрытие, по такой траве хочется ходить босиком.Центральный стадион - объект культурного наследия, его возводили всем миром, горожане со всех предприятий приезжали помогать строителям. Колонны, которые поддерживают чашу, делали вручную. Бетон заливали вёдрами в деревянные короба, потом эти блоки наращивали. Следы от дощечек, деревянных коробов - объект охраны и памятник титаническому труду, благодаря которому Центральный стадион был рождён.До 2 сентября стадион должен получить лицензию, что матчи премьер-лиги здесь проводить можно, объект должны принять пожарные и СЭС. По регламенту на этом поле должны пройти предматчевые тренировки команд хозяев и гостей. "Наши сотрудники здесь бывают ежедневно. Процент строительной готовности - порядка 70%. Строительство ведётся в два этапа, и то, что мы должны выполнить к сентябрю, будет сделано в полном объёме", - сообщила зам.руководителя КГКУ "Управление капитального строительства" края Елизавета Ермилова.2 сентября красноярский "Енисей" принимает тульский "Арсенал". Вместимость обновлённого Центрального стадиона - 15 тысяч зрителей. Евгения ПЛОТНИКОВА











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