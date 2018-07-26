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|26.07.18 11:40 Начальника туруханского рыбнадзора подозревают в незаконной добыче рыбы
Начальника туруханского рыбнадзора подозревают в том, что он незаконно добывал редкую рыбу и продавал красноярским ресторанам. Следователи выяснили, что в 2015 году главный рыбинспектор организовал группу из трёх человек, куда вошёл один подчинённый и два безработных жителя Туруханска. За два года злоумышленники выловили в местах нереста как минимум 160 стерлядей и одного осетра. Подельники получали ежедневно по 1 тысяче рублей.
Также организатор незаконного бизнеса за деньги позволял ловить рыбу и местным жителям. Общая сумма взяток превышает миллион рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело.
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