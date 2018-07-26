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26.07.18 17:43 Глава Красноярска рассказал о планах по благоустройству Октябрьского района





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"Строитель" после реконструкции не потеряет статус кинотеатра. Кинозал здесь будет. На первом этаже разместится гипермаркет от крупной федеральной сети, а также детские развивающие центры.



Кипят работы и на улице Лесопарковой. От БСМП до проспекта Свободный пустыри сменят скверы и газоны. Подъезды к самой тысячекоечной будет не узнать к середине августа. Снесённые ларьки заменит зелень. "Очень большое количество пациентов и навещающих здесь каждый день присутствует. Будет отдельная большая парковка, направленная на цели больницы и поликлиники", - рассказал глава Красноярска Сергей Ерёмин.



В Ветлужанке 29 июля откроется и своя изюминка. Частный инвестор построил на берегу Серебряного пруда ландшафтный парк с травяными холмами. В следующем году обещает сделать искусственное озеро с пляжем из кварцевого песка и аттракционы.



Улицу Тотмина считают гостевой - по ней в Красноярск въезжает президент, по ней повезут участников Универсиады. Пока гостей встречает дом-призрак. В бывший кинотеатр "Строитель" наконец вдохнули новую жизнь, там началась долгожданная реконструкция. К всемирным играм должны сделать фасад, или хотя бы прикрыть баннером."Строитель" после реконструкции не потеряет статус кинотеатра. Кинозал здесь будет. На первом этаже разместится гипермаркет от крупной федеральной сети, а также детские развивающие центры.Кипят работы и на улице Лесопарковой. От БСМП до проспекта Свободный пустыри сменят скверы и газоны. Подъезды к самой тысячекоечной будет не узнать к середине августа. Снесённые ларьки заменит зелень. "Очень большое количество пациентов и навещающих здесь каждый день присутствует. Будет отдельная большая парковка, направленная на цели больницы и поликлиники", - рассказал глава Красноярска Сергей Ерёмин.В Ветлужанке 29 июля откроется и своя изюминка. Частный инвестор построил на берегу Серебряного пруда ландшафтный парк с травяными холмами. В следующем году обещает сделать искусственное озеро с пляжем из кварцевого песка и аттракционы. Роман РЫКОВ











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