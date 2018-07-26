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26.07.18 17:35 На строительстве развязки на Волочаевской произошла утечка хлора





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Машинист экскаватора получил серьёзное отравление, сейчас с ним работают медики 6-й клинической больницы. Рабочий находится в состоянии средней тяжести. Как уверяют эксперты, строителю повезло, по крайней мере он остался жив. Едва не пострадала от хлора и наша съёмочная группа. Из-под земли появилась струя жёлтого газа. По ветру его сносило в нашу сторону.



В район ЧП были стянуты полицейские, спасатели и медики, территорию оцепили. К счастью, больше никто не пострадал. А дальше как в голливудских фильмах - обезвреживать баллон были отправлены бойцы в костюмах химзащиты. "Превышение предельно допустимой концентрации составляло до 8 раз. Было принято решение найти ёмкость, залить её водой, так как нейтрализация хлора происходит в воде, и поместить туда этот предмет", - сообщил руководитель главного управления ГО, ЧС и ПБ Красноярска Валерий Коротков.



Опасный баллон распилили и сейчас он не представляет опасности. Предположительно ёмкость с хлором, возможно, в подвале хранил один из жителей Николаевки. Строительство продолжается, правда, теперь рабочие будут аккуратнее. Ещё вчера здесь же, в траншее под развязкой, нашли 80-миллиметровый миномётный снаряд. Сапёры забрали и уничтожили опасную находку. Но какие ещё сюрпризы таит Николаевка - можно только догадываться.



ЧП произошло около 10 часов утра, рядом частный сектор, и жителям очень повезло, что их дома расположены с наветренной стороны. На стройплощадке произошёл выброс токсичного удушающего газа. По предварительной информации, ковш экскаватора зацепил 40-литровый баллон с хлором. Все строительные работы в этот момент пришлось приостановить, потому что это ядовитый газ, который угрожает жизни и здоровью.Машинист экскаватора получил серьёзное отравление, сейчас с ним работают медики 6-й клинической больницы. Рабочий находится в состоянии средней тяжести. Как уверяют эксперты, строителю повезло, по крайней мере он остался жив. Едва не пострадала от хлора и наша съёмочная группа. Из-под земли появилась струя жёлтого газа. По ветру его сносило в нашу сторону.В район ЧП были стянуты полицейские, спасатели и медики, территорию оцепили. К счастью, больше никто не пострадал. А дальше как в голливудских фильмах - обезвреживать баллон были отправлены бойцы в костюмах химзащиты. "Превышение предельно допустимой концентрации составляло до 8 раз. Было принято решение найти ёмкость, залить её водой, так как нейтрализация хлора происходит в воде, и поместить туда этот предмет", - сообщил руководитель главного управления ГО, ЧС и ПБ Красноярска Валерий Коротков.Опасный баллон распилили и сейчас он не представляет опасности. Предположительно ёмкость с хлором, возможно, в подвале хранил один из жителей Николаевки. Строительство продолжается, правда, теперь рабочие будут аккуратнее. Ещё вчера здесь же, в траншее под развязкой, нашли 80-миллиметровый миномётный снаряд. Сапёры забрали и уничтожили опасную находку. Но какие ещё сюрпризы таит Николаевка - можно только догадываться. Владимир ЖАРИНОВ











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