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27.07.18 08:40 В Красноярск приехал главный режиссёр церемонии открытия Универсиады-2019 Илья Авербух





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"Конечно, она будет рассказывать о Енисейской Сибири. Но очень важно понимать, что это молодёжное событие, и я ищу способ рассказать о замечательном Красноярском крае", - сказал режиссёр церемоний открытия и закрытия Зимней универсиады-2019 Илья Авербух.



В представлении будет задействовано около 1000 человек, в том числе и творческие коллективы Красноярского края. Церемония открытия начнётся ровно в 20 часов 19 минут 2 марта 2019 года и продлится около трёх часов. А закончится торжественным зажжением чаши огня. Также режиссёру показали форму факелоносцев и новый факел Зимней Универсиады-2019.



"Он даже больше доработан, чем сочинский факел, его удобно нести, он легче, он очень цельный, это очень важно. В нём есть символика - 19 снежинок, и это тоже очень здорово", - отметил Авербух.



Продажа билетов на церемонии открытия и закрытия Универсиады стартует уже этой осенью. А чтобы каждый желающий смог насладиться шоу, церемония открытия Студенческих игр будет проведена не только 2-го, но и 3-го марта повторно.



Спортивно-зрелищный комплекс "Платинум-Арена Красноярск" станет местом, где пройдут церемонии открытия и закрытия Зимней Универсиады-2019. С рабочим визитом сюда приехал главный режиссёр этих мероприятий - известный фигурист Илья Авербух. Сценарий мероприятия уже согласован, но пока что все подробности держатся в секрете."Конечно, она будет рассказывать о Енисейской Сибири. Но очень важно понимать, что это молодёжное событие, и я ищу способ рассказать о замечательном Красноярском крае", - сказал режиссёр церемоний открытия и закрытия Зимней универсиады-2019 Илья Авербух.В представлении будет задействовано около 1000 человек, в том числе и творческие коллективы Красноярского края. Церемония открытия начнётся ровно в 20 часов 19 минут 2 марта 2019 года и продлится около трёх часов. А закончится торжественным зажжением чаши огня. Также режиссёру показали форму факелоносцев и новый факел Зимней Универсиады-2019."Он даже больше доработан, чем сочинский факел, его удобно нести, он легче, он очень цельный, это очень важно. В нём есть символика - 19 снежинок, и это тоже очень здорово", - отметил Авербух.Продажа билетов на церемонии открытия и закрытия Универсиады стартует уже этой осенью. А чтобы каждый желающий смог насладиться шоу, церемония открытия Студенческих игр будет проведена не только 2-го, но и 3-го марта повторно. Александр ЧЕРКАШИН











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