НОВОСТИ | Общество













26.07.18 17:42 Глава "Тойота Крепость" рассказал, почему красноярцы остались без машин





Фото Руководитель скандального бывшего дилерского центра "Тойоты" впервые прокомментировал ситуацию с долгами. Напомним, несколько сотен человек внесли деньги за машины, но своё имущество так и не получили - японская корпорация расторгла контракт с дилером из-за большой закредитованности красноярского центра.



Александр Кангун прокомментировал претензии: долги появились в 2014-м, деньги нужны были, чтобы поддерживать компанию в кризис. Сейчас Кангун активно сотрудничает со следствием и выплачивает долги перед клиентами. Рекомендует людям обращаться в суд.



"Деньги мы сейчас зарабатываем только с сервиса и оттуда платим. Часть сумм скопилась на счетах, но судебные приставы поставили ограничения на счета и эти суммы не двигаются. Как только у людей будет судебное решения с исполнительным листом и оно вступит в силу, судебные приставы спишут суммы со счетов. Кроме этого, мы уже 80 миллионов закрыли. Мы не ходим в суд, не затягиваем. Мы даём письмо, что мы согласны с решением суда в пользу клиента", - пояснил руководитель группы компаний "Крепость" Александр Кангун.











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