НОВОСТИ | Общество













26.07.18 17:45 Городские власти передумали полностью перекрывать улицу Копылова





Фото Под давлением возмущённой общественности городские власти передумали полностью перекрывать улицу Копылова. Напомним, на время строительства части развязки на Волочаевской весь транспорт планировалось пустить в объезд по Кецховели и Новосибирской. Это грозило гигантскими пробками. Но сегодня первый вице-мэр заявил, что перекрытие будут производить по участкам. Первое - уже сегодня вечером.



Кроме того, стала известна дата сдачи работ на Ленина - там укладывают асфальт, обустраивают ливнёвку и укладывают брусчатку. "25 августа будет открыто полностью движение, потому что 25 августа мы будем отмечать праздник города и нам нужны параллельные магистрали для того, чтобы можно было передвигаться и автобусам и автомобилям", - пояснил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.











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