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НОВОСТИ | Общество





26.07.18 17:45 Городские власти передумали полностью перекрывать улицу Копылова



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Под давлением возмущённой общественности городские власти передумали полностью перекрывать улицу Копылова. Напомним, на время строительства части развязки на Волочаевской весь транспорт планировалось пустить в объезд по Кецховели и Новосибирской. Это грозило гигантскими пробками. Но сегодня первый вице-мэр заявил, что перекрытие будут производить по участкам. Первое - уже сегодня вечером.

Кроме того, стала известна дата сдачи работ на Ленина - там укладывают асфальт, обустраивают ливнёвку и укладывают брусчатку. "25 августа будет открыто полностью движение, потому что 25 августа мы будем отмечать праздник города и нам нужны параллельные магистрали для того, чтобы можно было передвигаться и автобусам и автомобилям", - пояснил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.
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