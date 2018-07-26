Под давлением возмущённой общественности городские власти передумали полностью перекрывать улицу Копылова. Напомним, на время строительства части развязки на Волочаевской весь транспорт планировалось пустить в объезд по Кецховели и Новосибирской. Это грозило гигантскими пробками. Но сегодня первый вице-мэр заявил, что перекрытие будут производить по участкам. Первое - уже сегодня вечером.
Кроме того, стала известна дата сдачи работ на Ленина - там укладывают асфальт, обустраивают ливнёвку и укладывают брусчатку. "25 августа будет открыто полностью движение, потому что 25 августа мы будем отмечать праздник города и нам нужны параллельные магистрали для того, чтобы можно было передвигаться и автобусам и автомобилям", - пояснил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.