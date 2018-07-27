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27.07.18 11:45 В конгресс-холле СФУ прошли антитеррористические учения





Фото В конгресс-холле СФУ вооружённая группа захватила заложников. На объекте Универсиады прошли учения ФСБ. По легенде террористы проникли в здание, обезоружили и взяли в заложники сотрудников охраны. Оперативный штаб принял решение брать здание штурмом. В ходе спецоперации террористы были нейтрализованы, а заложники освобождены. Помимо силовых структур в учениях также приняли участие представители администрации края и дирекции Зимних студенческих игр.



"Состоявшееся учение проводилось с последовательной отработкой вводных задач в режиме реального времени, которые включали в себя вопросы планирования, организации и осуществления контртеррористической операции на объекте массового пребывания людей. Во время учений была осуществлена проверка готовности силовых структур и органов власти к действиям в условиях террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций", - сообщила пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.











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