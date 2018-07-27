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27.07.18 11:42 Бывшему главврачу перинатального центра предъявлено четвёртое обвинение





Фото Бывшему главврачу перинатального центра Андрею Павлову предъявлено четвёртое обвинение. Напомним, медика подозревают во взятках от поставщиков в его учреждение. За его деятельностью следили оперативники ФСБ. В СИЗО Павлов находится с начала года, содержание под стражей продлено до 26 августа. Новый эпизод обнаружен в ходе текущего расследования.



"По версии следствия, в период с 1 октября по 30 ноября 2017 года представитель одной из коммерческих организаций Красноярска передала главной медсестре перинатального центра взятку в размере 145 тысяч рублей, которая явилась частью от общей суммы взятки в 280 тысяч рублей, для Павлова, за совершение входящих в его полномочия действий в интересах представителей коммерческой организации", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.











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