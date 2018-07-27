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27.07.18 11:39 В Козульском районе загорелся железнодорожный локомотив





Фото Видео: VK.com/video142671



В Козульском районе загорелся железнодорожный локомотив. Видео в редакцию "Вестей" прислали очевидцы. Местные жители уверяют, огонь был достаточно сильный, на место ЧП приехали пожарные машины, но они не смогли даже сбить пламя. Возгорание тушили несколько часов. Дымом заволокло весь посёлок.



"Находился дома 25 июля, почувствовали запах гари, посмотрели в окно, увидели дым. Пожар был сильный, приехали две пожарные - местная и из Козульки, не получилось потушить. Приехал из Красноярска пожарный электропоезд, и этим поездом потушили", - рассказал житель дер. Жуковка Сергей (Козульский район).



Электровоз грузового состава загорелся в пути, его отбуксировали на ближайшую станцию Кемчуг, - комментирует ситуацию Красноярская железная дорога. Угрозы экологии нет.













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